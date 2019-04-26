عبد السخي عباس: حكومة البشير هي الممول الأساسي للمؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرّ القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس أن الحكومة السابقة هي الممول الأساسي للوطني في تشييد دوره بالمركز والولايات.

ودعا إلى مصادرتها وتحويلها إلى مستشفيات أو مراكز صحية أو أي مرافق أخرى يحتاجها الشعب السوداني، أو بيعها في مزاد علني.

وشدد على ضرورة إعادة المركز العام للوطني للنادي الكاثوليكي في إطار احترام حرية الأديان والتعايش الديني.

وأعلن عبد السخي مساندته لتقديم أي قيادي في الإنقاذ أفسد للمحاكمة واشترط أن تكون محاكمات عادلة وليست محاكمات الهياج الثوري على حد تعبيره.

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وأٌقرّ أن مرحلة الوطني قد انتهت ولم يستبعد تغيير الحزب لاسمه أو الدخول في تحالفات أو تحوله للعمل كتيارات.

وقال عبد السخي في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة” إن مستقبل الحزب قيد الدراسة، وأن الأراضي التي أقام عليها الحزب دوره أراضٍ حكومية إلا أنها مسجلة باسم الحزب.

وشدد على دور الإسلاميين ومشاركتهم في انجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق.

باج نيوز