واشنطن.. ضبابية المواقف وتعدُّد الرؤى…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول رفيع من الإدارة الأمريكية بأعلى هرم في الحكومة السودانية منذ أكثر من اثني عشر عاماً، جملة السنوات التي وضعت فيها محكمة الجنايات الدولية رأس الدولة السابق عمر البشير على قائمتها من مجرمي الحرب والإبادة الجماعية بسبب الانتهاكات التي جرت فى دارفور.

أمس الأول ابتدرت الإدارة الأمريكية تواصلها المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، حيث التقت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية ماكيلا جيمس التي زارت السودان خلال اليومين الماضيين بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتحدث معه عن الحاجة لتكوين حكومة مدنية، والتأكد من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة باعتبار أن هذه الخطوة هي ما يطالب به الشعب السوداني.

ترحيب ولكن

اللقاء الذي جرى بين المسؤولة الأمريكية ورئيس المجلس العسكري وصفته جيمس بأنه بنّاء جداً، وقالت إن هناك مزيداً من فرص الحوار الثنائي سيتم بين البلدين في الفترة المقبلة، وأنه يجب أن يستمر التفاعل كما صرحت بذلك لوسائل إعلام أمريكية.

وشددت على أن رغبة بلادها بضرورة انتقال السلطة لحكومة مدنية بأسرع ما يكون، لأن الشعب يطلب ذلك، وواشنطن تدعم مطلبه. المسؤولة الأمريكية استبقت لقاءها برئيس المجلس بلقاء آخر مع وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية إلهام إبراهيم شانتير، حيث رحبت الوكيل المساعد بالزيارة، وعدتها أتت في إطار المشاورات السياسية المستمرة بين البلدين، وأكدت أن البلاد تمر الآن بمنعطف تاريخي، وقدمت لها تنويراً عن مجمل الأوضاع بالبلاد بعد انحياز القوات المسلحة للثورة الشعبية وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي والجهود المستمرة مع الفعاليات السياسية المختلفة لتشكيل حكومة مدنية تنتقل بالبلاد لمرحلة الإعداد للانتخابات العامة”.

استقرار السودان

الوكيل المساعد طلبت من المسؤولة الأمريكية ضرورة العمل على استقرار السودان الذي سينعكس بدوره على استقرار دول الإقليم، موكدة استمرار السودان ورغبته في إكمال عملية خروج “اليوناميد” حسب الجدول الزمني المقترح في يونيو2020.

من جانبها، عبّرت جيمس، عن ترحيب الولايات المتحدة بالانتقال السلمي للسلطة، وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم استئناف عملية الحوار بين البلدين في أقرب الآجال”.

وبحسب رئيس المجلس الانتقالي العسكرى في حوار أجراه معه التلفزيون القومي، فإن واشنطن طلبت إرسال وفد من الخرطوم للتباحث حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرج السودان فيها منذ تسعينات القرن الماضي، غير أن المسؤولة الأمريكية التي زارت الخرطوم خلال اليومين الماضيين، نفت أن تكون طلبت إرسال وفد لجهة أن الأوضاع في السودان ما زالت ضبابية، الأمر الذي أحدث بعض الضبابية وعدم الوضوح باتجاه أن تعمل الإدارة الأمريكية مع المجلس العسكري الانتقالي.

تفاؤل

معلوم أن السودان يشهد حالياً، مرحلة استثنائية بعد الإطاحة بالنظام السابق في الحادي عشر من أبريل الجاري إثر حراك شعبي، وكانت واشنطن من أوائل العواصم التي أعلنت ترحيبها بالانتقال السلمي للسلطة، وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم استئناف عملية الحوار بين البلدين في أقرب الآجال، بل وسارع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم بعد يوم واحد من أداء الفريق أول ركن محمد حمدان حميدتي القسم نائباً أول لرئيس المجلس للالتقاء به، حيث استمع لشرح منه حول الدواعي والأسباب التي دفعت المجلس العسكري للانحياز لمطالب الشعب .

فهم خطأ

العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، تدهورت بشكل كبير إبان حكومة الحزب الواحد (المؤتمر الوطني)، التي ترأسها الرئيس المخلوع البشير، حيث مارست الحكومة شتى أنواع السياسات المصنفة وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية والأسرة الدولية بالإرهابية وضد حقوق الإنسان، وهي السياسات التي على أساسها تم وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وأصبح رأس الدولة حبيساً لمحكمة الجنايات الدولية.

ويرى الدكتور عبد الرحمن أبو خريس الأكاديمي بمركز الدراسات الدبلوماسية في حديثه (للصيحة)، أن الولايات المتحدة قد تكون تسرعت بعض الشيء في إعلان دعمها للمجلس العسكري الانتقالي، باعتبار أن المجلس تدخل في تشكيله عناصر كانت جزءاً من النظام السابق، وأن الإدارة الأمريكية تتعامل مع النظم المدنية وحكومات المؤسسات.

ويعتقد أبو جريس أن المجلس ربما يكون اعتقد أنه مجرد تأكيد واشنطن ودعمها للتحول في السودان أنها ستتعامل معه، لافتاً إلى أن واشنطن تتعامل مع مؤسسات حكومة مدنية تنال الرضى والقبول من الشعب السوداني الذي ثار وأسقط النظام السابق، ولم يستبعد الأكاديمى أبو خريس استخدام واشنطن لوضع السودان على قائمة الإرهاب والعقوبات ككرت ضغط على المجلس العسكري للإسراع بتحويل السلطة لحكومة مدنية تحظى برضى الشعب.

تضارب التصريحات

واستغرب عدد من المراقبين ما أثاره المجلس العسكري باعتزامه إرسال وفد لواشنطن لبحث إمكانية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويعتبر السفير والخبير في الشأن الدبلوماسي جمال محمد إبراهيم أن أي خطوات إيجابية مع السودان من قبل الإدارة الأمريكية رهينة اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى المقرر له الثلاثين من أبريل الجاري بأديس أبابا وبالتحولات الديمقراطية، ويرجح إبراهيم في حديثه (للصيحة) أن يكون أي تحول إيجابى تجاه الخرطوم من واشنطن أو الدول الغربية مربوط بالتحول الديمقراطي.

توازن مبرر

بالمقابل يعتبر السفير علي يوسف الخبير الدبلوماسي أن الولايات المتحدة والغرب عموماً يهتمون أكثر بقضايا الديمقراطية وحكم القانون ويضيف (للصيحة)، هم أيضاً بالمقابل أكثر حرصاً على أن لا يحدث بالسودان انفلات أمني يساعد على تفاقم قضايا أقلقت الغرب عموماً وهي الإرهاب والاتجار بالبشر، واعتبر يوسف في حديثه (للصيحة) مواقف واشنطن تنطوي على قدر من التوازن ، وذلك من خلال دعوة المجلس لترتيب نفسه جيداً وإحداث تحول ديمقراطي يلبي رغبة الشعب ويكون فيها الحكم وفقاً للقانون، وفي ذات الوقت يحافظ المجلس على الأمن ويجنب السودان الانفلات الأمني، حتى لا ينفرط عقد الأمن في المنطقة الإقليمية بأسرها.