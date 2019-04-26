الخروج المخزي.. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ودع الهلال البطولة الأفريقية بعد هزيمته الثانية أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف رغم النقص العددي في صفوف الفريق القادم من جوهرة الساحل التونسي، ولُعبت المباراة بأمر الاتحاد الأفريقي على الأراضي المصرية بموافقة الهلال صاحب الحق في اختيار الملعب البديل لأرضه بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً.. ولم تشفع وتجدي الدفعة المعنوية الكبيرة للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري بإعلانه تحفيز لاعبي الهلال بمبالغ كبيرة.. وتكفل الدولة بنفقات المعسكرات وتذاكر السفر ونثريات الأندية التي تمثل السودان خارجياً بدلاً من أن يتولى الصرف على الأندية بعض “الرأسمالية” التي تستغل الرياضة لتنمية أعمالها التجارية وتفسد في الأرض بالحصول على إعفاءات جمركية وضرائبية للحديد والسيخ بزعم أنها لتشييد الملاعب وتصرف على الهلال والمريخ من جيوبها..

خرج الهلال من البطولة الأفريقية وعاد يجرجر أرجله خائباً ليلعب مباريات الدوري الممتاز.. بعد أن أسرفت إدارة الهلال في دغدغة مشاعر الجماهير بأحلام نيل كأس البطولة الأفريقية الثانية من حيث المستوى بعد الخروج من البطولة الكبرى وخروج الهلال أمام النجم الساحلي بعد أدائه مباراة ضعيفة عصر الثلاثاء بمصر.. كشفت عن هشاشة دفاع الفريق الهلالي وضعف خط وسطه وتواضع المحترفين الأجانب وسوء تقدير رئيس النادي (المستقيل) الذي كان حريصاً على الظهور الإعلامي أكثر من خدمة الهلال وأولى أخطاء الكاردينال لعب المباراة في مصر وهي خطوة تخدم نادي الزمالك الذي كان ينتظر الفائز من الفريقين لخوض مباريات نصف النهائي من البطولة.. ولو كانت للهلال إدارة جيدة تتمتع برؤية ثاقبة لاختارت أن تلعب المباراة في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وهي أرض غير محايدة.. ومناخها أقرب لأم درمان من القاهرة، وفي جوبا يجد الهلال تشجيعاً من السودانيين في الوطن الجنوبي ربما يفوق التشجيع الذي يجده في أم درمان.. ويمثل لعب المباراة في جوبا رد جميل لأهلنا هناك الذين اختاروا الخرطوم لحل نزاعهم السياسي، ولكن هلال الكاردينال بلا رؤية أو عقل..!

وفنياً تبدت في المباراة كل عيوب اللاعب السوداني وانفعالاته وضعف لياقته الذهنية وهزال بنيته الجسدية في مواجهة لاعبي شمال أفريقيا.. وفي الشوط الثاني من المباراة تكشفت “الفوارق” بين الهلال والنجم وأطلق التوانسة رصاصة الرحمة على الهلال بتسجيل الهدف الثاني.. ليخرج الهلال من البطولة بالباب الكبير ويحصد ثمرة فشل رئيس النادي السابق الذي “ينتقم” من لاعبيه بالشطب لأسباب شخصية.. ويباهي بثروته المالية وهو عاجز عن التعاقد مع لاعبين أجانب يحدثون الفارق في المباريات الكبيرة ويلجأ للاعبين المستهلكين “العاطلين” والمتسكعين في دبي وأبوظبي يأتي بهم “برماد” الفلوس ويشطب النجوم أمثال بشة ومهند الطاهر ومحمد عبد الرحمن فكيف لا يخيب الهلال ويخرج من البطولة الأفريقية بطريقة أدمت القلوب ومزقت أحشاء الهلال حسرة على الحال الذي نرجو إصلاحه بعد رحيل الكاردينال غير مأسوف عليه..!