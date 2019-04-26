تفاصيل ليلة القبض على المخلوع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي احتشدت فيه جماهير غفيرة أمام بوابة القيادة العامة للجيش بالخرطوم، تنادي بإسقاط الرئيس البشير، خرج مدير الطيران الرئاسي ليخاطبهم، وأكد الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي الذى خاض العديد من الحروب في السودان للمتظاهرين، لا تخافوا من الجيش قائلاً لهم هذا الجيش جيشكم، ونحن لن نحاربكم وما لا يعلمه الكثير من المتظاهرين هناك، أنه من بين الوجوه التي تحلقت أمامه وجه ابنه عبد الخالق.

تفاصيل الانقلاب

وأومأ الجنرال عبد الخالق الذي كان جالساً مرتدياً الزي العسكري في فيلتهما الفخيمة بالخرطوم، برأسه، وقال: لم أوافق في البداية، لكن هذا هو التغيير الذي أراده الشباب، ويعكس الانقسام العائلي التوترات الأوسع في السودان، حيث يشارك القادة المدنيون والعسكريون في مفاوضات شاقة حول مستقبل هذا البلد الشاسع والفقير، حيث يتنافس كل طرف للسيطرة على السلطة.

وأطاح اللواء عبد الخالق وغيره من كبار الجنرالات بالرئيس البشير في انقلاب غير دموي ليلة 11 أبريل قبل بزوغ الفجر، حيث استخدموا أجهزة التشويش لحجب هواتفه المحمولة، وقال الجنرال عبد الخالق للصحيفة: عندما أدرك البشير أنه تم التغلب عليه، بدا متفاجئاً وغاضبًاً، كاشفا للمرة الأولى تفاصيل كيف تم تصميم الانقلاب.

الآن الجنرال عبد الخالق هو أحد أقوى رجال السودان، وهو جزء من المجلس العسكري الانتقالي المؤلف من عشرة رجال مسؤولين عن البلاد، في وقت يقبع فيه الرئيس السابق في سجن سيئ السمعة في الخرطوم، وهو يخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وقال الجنرال عبد الخالق إن النيابة العامة صادرت خلال عطلة نهاية الأسبوع عملة بقيمة 112 مليون دولار في غارة على منزل البشير.

توترات وتحديات

وتقول الصحيفة، إن إسقاط الرئيس البشير، قد يكون الجزء السهل من ثورة السودان، إذ لا يزال عشرات الآلاف من المحتجين الشباب يخيمون خارج مقر الجيش ويرفضون المغادرة حتى يوافق الجيش على مطالبهم بالانتقال السريع إلى الحكم المدني، ولا يزال الاعتصام حدثاً فخيماً وسلمياً، جاذبا حشودًا كبيرة من الشباب السوداني الذين يغنون ويرقصون وينظمون الخطب ويتغزلون بارتياح كامل احتفالاً بانتهاء حكم البشير الكئيب، غير أن المحادثات حول مستقبل البلاد بين الجيش وقادة الاحتجاج، بقيادة اتحاد المهنيين السودانيين، انهارت منتصف هذا الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

وفي ليلة الأحد، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في واحدة من أكبر المظاهرات حتى الآن، حاملين هواتفهم الخلوية عالياً لخلق بحر من الأضواء. وجلس المتظاهرون على حافة جسر السكك الحديدية، محدثين ضجيجاً بالحجارة منسجماً مع هتافهم.

وأدان البعض الفريق عبد الفتاح البرهان الزعيم المؤقت للبلاد، ويوم الاثنين، دعا الجنرال البرهان المتظاهرين إلى التخلي عن نقاط التفتيش التي تطوق منطقة الاعتصام، حيث يجري المتطوعون تفتيشاً على المتظاهرين بحثاً عن أي أسلحة، مشيراً إلى أن الأمن هو مسؤولية الجيش.

غير أن المتظاهرين نظروا إلى التصريح على أنه محاولة أخرى لتقويض وربما إنهاء الاحتجاج الذي يمثل أكبر نفوذ لديهم.

أسباب الانقلاب

وصرح الجنرال عبد الخالق في المقابلة قائلاً إنه يدعم الحكم المدني، في نهاية المطاف، لكنه حذر من عواقب مظلمة إذا استمر قادة الاحتجاج في الإصرار على مطالبهم الرامية بتسليم الجيش السلطة إلى القادة المدنيين على الفور، قائلاً: هذه الفكرة ستقودنا إلى الحرب.

خيبة أمل

وتقول الصحيفة، إن الأحداث الأخيرة تمثل تغييراً مفاجئاً للجنرال عبد الخالق، والذى يعد منذ فترة ليست ببعيدة من أنصار البشير، ومع تزايد الاحتجاجات في فبراير، قام البشير بترقية الجنرال عبد الخالق إلى منصب قائد سلاح الجو كجزء من محاولة لدعم سلطته المتهالكة.

ولا تزال هناك صورة بارزة للرجلين تحتل مكانا بارز على حائط غرفته، إلا أن الجنرال بدأ بتغيير ولائه للبشير بمجرد وصول المحتجين إلى أبواب القيادة العامة بحلول السادس من أبريل الجاري.

ويقول عبد الخالق للصحيفة إنه يشعر الآن بخيبة أمل من فساد البشير، كما أن العقوبات الأمريكية تسببت في الرفض له دخول العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية التي تأثرت بالعقوبات.

فضلاً عن أنه – البشير- فقد السيطرة على قواته. عندما فتح مسلحون موالون له النار على المتظاهرين، وهجر بعض جنود سلاح الجو مواقعهم ودافعوا عن المحتجين، مما ادى إلى اندلاع معارك نارية متفرقة خارج البوابات العسكرية وازدادت حشود المحتجين.

وتلقى الجنرال عبد الخالق رسالة نصية من ابنه صلاح يقول فيها إنه انضم إلى الاحتجاج وتعرف الابن صلاح على الرئيس البشير عبر والده، ويتذكر صلاح قائلاً: كان أبي يحكي النكات ويمازح الجميع ، لكنه سئم من البؤس والعزلة اللتين تميز بهما حكم البشير، وكانت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع ، وكانت الأوراق النقدية في حالة انعدام تام، مما جعل الصرافات الآلية خالية على عروشها.

وكافحت شركة الطيران الخاصة التي يعمل بها صلاح من أجل الحصول على قطع الغيار بسبب التسمية الأمريكية للسودان كدولة راعية للإرهاب.

تفاصيل الإطاحة

يقول عبد الخالق في منتصف ليلة 10 أبريل، اجتمعت القيادة العليا العسكرية لمناقشة مصير الرئيس البشير، بعد ساعة وافقوا على الإطاحة به، خلال الساعات التالية، أطلع الجنرال عبد الخالق ضباطه المبتدئين على الأحداث، فتم تغيير الحرس المحيط بمنزل الرئيس البشير ، وأغلقت هواتفه المحمولة وغيرها من الاتصالات، وتم إرسال ضابطين للتحدث إليه، وقال: كان مرتبكاً ثم أصبح غاضباً.

وأضاف عبد الخالق: لقد شعر أن الضباط خانوه، وأضاف: البشير ألقى باللوم على صلاح قوش، مدير جهاز الأمن.

مقاربات تصالحية

ومنذ تلك اللحظة العصيبة، تبنت القيادة العسكرية مقاربة تصالحية مع المتظاهرين، واستجابت للعديد من مطالبهم، حيث يقبع الآن الرئيس الأسبق البشير في سجن كوبر، حيث حبس وعذب الكثير من أعدائه،

وتكشف الصور ومقاطع الفيديو التي قام الجيش بنشرها، والتي تم التقاطها على ما يبدو في منزله، حزماً نقدية بمئات الدولارات مكدسة على طاولة، وكميات ضخمة من العملات النقدية، كما تم وضع مساعدين آخرين للبشير رهن الإقامة الجبرية، مثل مدير الأمن والمخابرات صلاح قوش، واعتقال نائب الرئيس الأسبق، علي عثمان طه، الذي هدد ذات مرة بإطلاق كتائب (الظل) ضد المتظاهرين.

محاكمة سوداء

وتقول الصحيفة: يبدو أن القادة الجدد تأقلموا مع السلطة، إذ بدأ اللواء البرهان العمل من مكتب البشير القديم، في القصر الرئاسي على ضفاف النيل، وتدعم السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان أعلنتا عن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للسودان النظام الوليد.

وللجنرال عبد الخالق بحسب الصحيفة شروط صارمة من أجل التحول إلى الحكم الديمقراطي، ويدافع عن الجيش السوداني ضد الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجبال النوبة، حيث اتهم سلاح الجو بقصف المدنيين، وهو يرفض إرسال البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وقال عن مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم “يمكن محاكمتهم هنا، لكن لا يمكن ارسالهم للبيض لمحاكمتهم سنحاكمهم نحن هنا.

ورداً على سؤال حول ما يشعر به السيد البشير الآن، أجاب بابتسامة “أنا سعيد لأنني لست في مكانه.