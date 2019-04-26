وزير الدفاع الإيراني يعلق على احتمال حدوث اشتباكات مع أمريكا في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي على إمكانية حدوث اشتباكات بين إيران والولايات المتحدة في سوريا.

قال خاتمي لوكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي “سيحدد الوقت ماذا سيحدث لاحقا، إيران تعتبر القيادة المركزية الأمريكية إرهابية، على يدها دماء المدنيين في المنطقة، بمن فيهم ضحايا تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها 290 راكبا، 60 منهم من الأطفال، وبالتالي، لم يعد يجب عليهم التدخل في هذه المنطقة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.