حزب استباح الدولة ورئيسه كبير اللصوص

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

.. ترليون وخمسمائة مليار جنيه قيمة ممتلكات واصول حزب المؤتمر الوطني بحسب المسح الأولي

.. يمتلك الحزب نحو”5″ آلاف سيارة فارهة”40%” منها عربات دفع رباعي باهظ الثمن.

.. للحزب شركات وهيئات ومؤسسات تتجاوز الـ”3000″.

.. يمتلك الحزب واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة التمكين التي انتهجها النظام منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي.

.. التقديرات الأولية تقول إن دور الحزب تتجاوز”1500″ موقع أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوزت كلفة بناء أبراجه”50″ مليون دولار أي نحو”300″ مليار جنيه.

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.. هناك أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدّر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى.

.. استحوذ الحزب علي ”189″ مركزًا على مستوى المحليات بولايات السودان المختلفة وأكثر من”126″ مركزًا بعواصم الولايات بجانب”1185″ فرعًا على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى.

..الأصول المذكورة لم تشمل واجهات أخرى تابعة للحزب البائد بما فيها ممتلكات الحركة الإسلامية، والمؤسسات التي تم حلها من قبل المجلس العسكري وشملت الخدمة الوطنية ـ الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي ، كما أنّ الأصول الواردة لم تشمل أيضًا الحسابات المصرفية في البنوك المحلية والعالمية.

النقاط أعلاه مستخرجة من تقرير نشرته الزميلة التيار في عددها الصادر أمس الخميس ، وهو أمر يدعو للاستغراب في هؤلاء القوم الذين ملأوا الدنيا ضجيجا عن حرصهم على البلد وادعائهم أنهم يعملون من أجلها واذا باولي التقارير عن فساد الطاقم الكبير (الرئيس المخلوع وحاشيته ) تزكم الانوف وتزكم النفوس ، كيف لا وهم الذين يتحدثون بلا خجل عن الدين والقيم والأخلاق وأنهم جاءوا لإنقاذ البلد فإذا باولى التقارير تبين أنهم سبب بلائها وأكبر اللصوص الوالغين في المال الحرام الذين لايخافون الله تعالى ولايستحون ، وان كانت هذه أولى التقارير فلا ندري كيف يكون الحال بعد التوغل قليلا الي الداخل وكشف المزيد من سرقاتهم وتآمرهم علي الوطن وهم يدعون الشرف والنزاهة .

التقرير الذي نشرته الزميلة التيار وأوردنا في صدر مقالنا هذا اهم ماورد فيه ، هذا التقرير يمثل فضيحة كبري تلاحق قادة الحزب من لدن الرئيس المخلوع مرورا بمساعديه لشؤون الحزب (ابراهيم محمود ودكتور غندور ودكتور فيصل واحمد هارون وغيرهم )وحتي اصفر منتسب لهذا الحزب الفاسد المفسد ، ولاندري كيف لايستحي منتسبو هذا الحزب وهم يدعون الناس الى النزال الديموقراطي وأنه لاسبيل لتغيير الحكم إلا عبر صناديق الاقتراع وكانهم إذ يقولون ذلك لا يعلمون أنهم ليسوا حزبا حتي ينافسه الآخرون بحرية وديموقراطية وانما هم أساتذة في التزوير ومختصون فيه وتشهد لهم عشرات التجارب في مختلف مستويات الانتخابات لكنهم غير امينين مع أنفسهم .

نخلص من الكلام أعلاه الى ان حزبا دأب على نهب المال العام كهذا الحزب الفاسد لابد من حصر كل ممتلكاته ومصادرتها لصالح الخزينة العامة .