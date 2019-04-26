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ترامب يريد عقد اتفاقية نووية جديدة مع روسيا والصين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة مفاوضات مع وزارات الدولة من أجل الإعداد لصيغة اتفاقية نووية جديدة.
فبحسب مصادر من البيت الأبيض ذكرتها شبكة “سي إن إن”، فإن ترامب يجهز صيغة لاتفاقية نووية جديدة.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون
وصرح أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي، بأن ترامب يسعى لعرض اتفاقية على روسيا والصين من أجل الحد من الأسلحة النووية.
وقال المسؤول: “لدينا الرغبة في تأمين عدد من الخيارات للرئيس في أسرع وقت ممكن”، مضيفا بأنه لم تقم أي إدارة سابقة بهذه المحاولة من قبل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” بأنه يعتبر من الضروري على الجميع التخلص من الأسلحة النووية، بما في ذلك موسكو وبكين.

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