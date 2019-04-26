مواجهة قوية في الممتاز مساء اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يستقبل الموردة الخرطوم في السابعة من مساء اليوم”الجمعة” ضيفه أهلي الخرطوم في مباراة ضمن دوري التحدي بمسابقة الممتاز لحساب المرحلة الثانية وذلك بدار الرياضة بأمدرمان.
ويأمل الفريق الشهير بـ”القراقير” تحقيق أوّل انتصار وانطلاقة مثالية وتأكيد البقاء في الممتاز.
ولم يلعب فريق الموردة أية مباراة في دوري التحدي إذ أوقعته القرعة في مواجهة الفريق الرابع المتأهل من المجموعة الثانية والذي لم يتحدّد بعد.
أما الطرف الآخر، فيبحث أهلي الخرطوم عن نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى عندما تلقى ضربة موجعة بفقدان النقاط أمام الرابطة كوستي.
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