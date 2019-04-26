الكوكي يطلق تصريحات مثيرة عقب الخروج الأفريقي والوصول للخرطوم

الخليج 365 :

وصف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الهلال، معنويات لاعبيه بالجريدة عقب المران الأول بعد الخروج الأفريقي حيث قال بعد نهاية التدريب: “معنويات اللاعبين ظهرت جيدة منذ بداية التدريب وحتى نهايته”.

وأضاف المدرب التونسي: “تحدثنا للاعبين قبل الحصة التدريبية، أكدنا لهم، أننا خرجنا من بطولة، وطوينا صفحتها، وفتحنا صفحة التنافس المحلي، ويجب ألا يكون هناك فرق، في الأهمية بين المحلي والقاري”.

وشارك في تدريب الهلال مساء اليوم 21 لاعبًا، وتابعه من الخارج قائد الفريق عبد اللطيف بويا، وصانع الألعاب شرف الدين شيبوب، بينما تغيب صانع الألعاب صهيب الثعلب بدون عذر.

ولم يحضر أي من أعضاء مجلس الإدارة التدريب، لكن المدير الرياضي المكلف الطريفي الصديق كان حاضرًا منذ البداية وحتى النهاية.