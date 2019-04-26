إسناد مهمة حراسة البشير بسجن كوبر للأمن السياسي والاستخبارات

التاريخ: 26-أبريل-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أعادت السلطات عناصر جهاز الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية لحراسة معتقل الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه بسجن كوبر. Advertisements وقال مصدر موثوق إن السلطات أعادت عناصر الأمن السياسي لحراسة المعتقلات التي كانت تحرسها شرطة السجون والاستخبارات العسكرية حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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