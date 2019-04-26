حميدتي: الدعم السريع دفعت احتياجات البلاد ومديونيات (المطبعة)

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنهم بعد التغيير دفعوا كل احتياجات البلاد، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع دفعت مليار و(27) مليون دولار لوزارة المالية وبنك السودان قبل التغيير، وأكد وجود أوراق تثبت ذلك.

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وأشار إلى أن القوات دفعت الآن كل احتياجات المطبعة، بجانب مديونيات طباعة السيولة بالخارج، علاوة على إنشاء حساب احتياطي في بنك السودان وتوريد (255) مليون دولار و(150) مليون درهم، وأشار إلى أن الدعم السريع تحصلت على هذه المبالغ من مرتبات القوات في الخارج ومصانع وشراء الذهب، وأضاف: (هذا للعلم والحساب يجمع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)