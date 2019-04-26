إطلاق سراح “الزبير” و”كبر” وأسامة عبد الله” وآخرين

التاريخ: 26-أبريل-2019 فى : أخبار 187 مشاهدة أطلقت السلطات المختصة أمس (الخميس) سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الفائتة. وعلمت مصادر أن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق “عثمان كبر” والنائب الأسبق “حسبو عبد الرحمن”، كما أطلق حسب صحيفة المجهر، سراح الأمين العام للحركة الإسلامية”الزبير أحمد الحسن”، “أسامة عبد الله”، دكتور “مأمون حميدة”، رئيس البرلمان الأسبق “أحمد ابراهيم الطاهر” و”أسامة ونسي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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