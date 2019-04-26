اقتحام موقع يتبع للأمن الشعبي جنوبي الخرطوم

كشف شهود عيان لمصدر عن عملية في غاية الدقة نفذتها قوات نظامية في إطار وضع يدها على أوكار النظام وخلايا الظل من فلول الأمن الشعبي لحزب المؤتمر الوطني البائد.

وروى الشهود للمصدر تنفيذ عملية نوعية استهدفت مركزاً لقوات الأمن الشعبي في موقع شرق محطة الببسي بحي جبرة جنوبي الخرطوم وأضاف الشهود بأن قوة تمركزت حول الموقع وفرضت سياجاً أمنياً حوله بيد أن بعض منسوبي الأمن الشعبي تمكنوا من الهرب وتم مطاردة آخرين.

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وأفاد المصدر حسب صحيفة التيار، بأن السلطات ضبطت كميات من الأسلحة الخفيفة والأموال الضخمة التي تم رصدها معبأة في العشرات من الجوالات، وأضافت مصادر بأن قوة تتبع للقوات المسلحة حالياً تسيطر على الموقع المشبوه، وذلك في إطار الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للسيطرة على جيوب تتبع لنظام البشير يمكن أن تشكل مهدداً للأمن البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)