تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة التيار: * اقتحام موقع يتبع للأمن الشعبي جنوبي الخرطوم * المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” في السودان * قضاة يسيرون موكباً من المحكمة الدستورية * “سي.أن.أن”: البشير استعان بشركة روسية لقمع الاحتجاجات * المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة * عاملون يطالبون المجلس العسكري بإلغاء عقد الشركة الفلبينية وليس تعليقه صحيفة آخر لحظة: * حميدتي يكشف معلومات جديدة عن إطاحة البشير * (العسكري): البشير أخلف الوعد وقررنا يكون في كوبر * المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب جديد * محتجون أمام سفارة مصر: (يا السيسي خليك في حالك) * الحرية والتغيير تؤجل إعلان مرشحيها للسلطة * الشروع في إسقاط أحكام قادة الحركات المسلحة صحيفة الإنتباهة: * وثائق تكشف خُطة روسية لقمع الاحتجاجات * المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” إذا تأخر تسليم السلطة Advertisements * الصحة: مقتل وإصابة (7396) مواطناً بالاحتجاجات * إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد * المجلس العسكري يتمسك بالسيادة ويسند الحكومة لقوى التغيير صحيفة السوداني: * حميدتي: “لو ما التغيير كان حتحصل مجزرة” * إسناد مهمة حراسة البشير بسجن كوبر للأمن السياسي والاستخبارات * المهدي: أدرس الترشح للرئاسة في الانتخابات * حشود ضخمة تصل مقر الاعتصام استجابة لمليونية تجمع المهنيين * الدولار يواصل رحلة الصعود في تداولات السوق الموازي صحيفة المجهر: * إطلاق سراح “الزبير” و”كبر” و”أسامة عبد الله” وآخرين * “الصادق المهدي”: السودان قد يشهد انقلاباً مضاداً * قوى الحرية والتغيير تعلن تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية * المجلس العسكري يعلن احتفاظه بمجلس السيادة لمدة عامين * الرئيس الفرنسي يشيد بسلمية الثورة السودانية * متظاهرون يعتصمون أمام أمانة حكومة الجزيرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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