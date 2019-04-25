المريخ يتجاوز حي الوادي نيالا بصعوبة في الممتاز

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الخليج 365 :
حقق المريخ فوزًا صعبًا على نظيره حي الوادي نيالا بهدف وحيد أحرزه اللاعب بكري المدينة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من دوري النخبة بالممتاز مساء اليوم”الخميس”.
ونجح اللاعب بكري المدينة في وضع فريقه في المقدمة وذلك في الدقيقة الـ”72″ بعد تنفيذه لركلة جزاء ارتكبت معه.
ووضع المريخ أوّل ثلاث نقاط في رصيده، وسيواجه هلال الأبيض في المرحلة المقبلة.
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