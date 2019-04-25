جماهير المريخ تهتف ضد الزلفاني وأسرته

هاجم بعض مشجعي المريخ مديرهم الفني التونسي يامن الزلفاني بين شوطي المباراة التي يواجه فيها الفريق ضيفه حي الوادي في افتتاح قسم النخبة بمسابقة الدوري الممتاز، اليوم الخميس.

المدير الفني للمريخ بدا متوترًا بعدما تعرضت الجماهير لأسرته، وكاد أن يغادر الملعب، قبل أن يتراجع ويتجه للجلوس على مقاعد البدلاء من شدة الغضب، بدلًا من الذهاب لتوجيه اللاعبين.

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ووجه مشجعو المريخ من مدرجات جنوب مقصورة الشخصيات المهمة، انتقادت لاذعة، اعتبرها الزلفاني تجاوزًا في شخصه، واتجه لمقاعد البدلاء، قبل أن يعيده أعضاء الجهاز الفني للانضمام إلى لاعبيه، لكنه عاد واتجه صوب مدرجات الجماهير التي هاجمته، وتحدث معهم من خلف سياج الملعب، مؤكدًا على حقهم في انتقاده، لكن دون التجاوز والتعرض لأسرته.

وهدأت بعدها الأحوال وتوجه المدرب الزلفاني للاعبيه، ليتحدث إليهم لدقائق معدودة قبل أن ينطلق الشوط الثاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)