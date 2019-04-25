بوي والشغيل يغيبان عن تدريب الهلال

التاريخ: 25-أبريل-2019
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استأنف الهلال، مساء اليوم تدريباته لمواجهة مضيفه هلال كادوقلي، عصر الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من المرحلة الأولى للدوري الممتاز، وشارك في التدريب كل اللاعبين عدا القائد عبداللطيف بوي ولاعب المحور نصر الدين الشغيل وتابعه من الخارج شرف الدين شيبوب والمالي بوبكر ديارا، وأشرف على التدريب التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المساعد ويؤدي الفريق عصر غد الجمعة تدريبه الرئيسي عصر غد الجمعة بالجوهرة الزرقاء، وتغادر بعثته صباح بعد غد السبت إلى كادوقلي وسيؤدي الفريق تدريبه في عصر ذات اليوم على ملعب مرتا.
وكانت بعثة الهلال قد عادت فجر أمس للخرطوم قادمة من مصر بعد أن ادى الفريق مباراته في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الثلاثاء الماضي أمام النجم الساحلي وخسرها بهدف لهدفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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