المريخ يتخطى كمين الوادي بهدف العقرب

التاريخ: 25-أبريل-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة حقق المريخ، فوزاً صعباً على ضيقه حي الوادي نيالا، بهدف سجله المهاجم المخضرم بكري المدينة من ركلة جزاء في الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب القلعة الحمراء ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري النخبة، وحصل المريخ على أول ثلاث نقاط.. وفي المباراة الثانية تعادل الخرطوم الوطني وضيفه هلال الأبيض بهدف لكل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الخرطوم، وضع كل فريق نقطة في رصيده. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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