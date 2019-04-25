الصحة: خطة للاستجابة الطارئة بأماكن التجمعات والاعتصامات

علنت وزارة الصحة الاتحادية عن وضع خطة وطنية للاستجابة للأحداث الصحية الطارئة في محاور (صحة البئية، تعزيز الصحة، العلاج الإسعافي للحالات في أماكن التجمعات والاعتصامات)، فضلاً عن نقل الحالات للمؤسسات الصحية (الإسعاف) وعلاجها بجانب التنسيق بين شركاء الصحة والوزارات المختصة.

وانعقد يوم (الخميس)، الاجتماع التنسيقي لوزارات الصحة بالولايات حول الأحداث الصحية الطارئة بالبلاد المصاحبة للاحتجاجات والاعتصامات.

وترحم وكيل الوزارة الفريق طبيب بابكر جابر كبلو في الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أرواح الشباب في الاحتجاجات، معتبراً الحراك والثورة السلمية نموذجاً يحتذى في كل العالم بما أسهم في التحول السلمي.

وأشاد بانحياز قيادات القوات المسلحة لجانب الشعب، وأضاف: نتمنى الوصول للتوافق التام.

وقال كبلو، بحسب الصيحة الآن – إن التنسيق مع الشركاء والولايات خلال الأحداث الأخيرة أدى لعدم ظهور الوبائيات على الرغم من التجمعات التي فاقت مئات الآلاف من المواطنين في مكان واحد، لافتاً للحاجة لمزيد من آليات التنسيق وأن تصبح الصحة في كل السياسات، مشيداً بالتزام بعض الولايات كالخرطوم وكسلا في إرسال التقارير بصورة راتبة ومنتظمة.

وطالب وزارات الصحة بإحكام التنسيق مع مكونات المجتمع المختلفة والشركاء دون إغفال للنازحين واللاجئين عند تقديم الخدمات الصحية.

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واعتبر كبلو، توفر المعلومات أساس لمعالجة المشكلات الصحية والتخطيط المحكم وبذل الرعاية الصحية مع مواصلة الشركاء ووزارات الصحة لتقديم خدمات عادلة ومتكاملة في الأحوال العادية والطارئة .

وكشف كبلو، عن تهاون في تسجيل الأدوية وصفه بغير المسبوق تمثل فى خفض معايير التسجيل لمستوى متدن، ونوه للشروع في دراسة الوضع لتصحيحه بأعجل ما تيسر .

وشدد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. سليمان عبد الجبار، على التنسيق بين كل المستويات الاتحادية والولائية والشركاء لتنزيل موجهات الاستجابة والاستعداد للأحداث الطارئة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت من سبتمبر الماضي في خطوات الاستجابة.

وأكد مدير إدار الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة د. بابكر المقبول، إن الخطة الوطنية تعالج كافة القضايا المتعلقة بالطوارئ بالمرافق الصحية بما يسهم في العلاج الفوري والإسعاف للاستجابة للإصابات الجماعية وإختيار عدد من المستشفيات بكل الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)