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جمع ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي عدها الكثيرون مسيئة للمتظاهرين التي قام ببثها الصحفي حسين خوجلي والفنانة نسمة تاجوج خلال المظاهرات قبل سقوط النظام بجانب بثه للفيديوهات التي قدما عبرها اعتذارهما للشعب السوداني وهما يبديان الندم على الحديث الذي ادليا به.
الناشط الذي قام بتركيب الفيديوهات (المسيئة والنادمة) كتب عنوانا موحيا حيث ضمنه سؤالا يتعلق بمصير حسين خوجلي والفنانة نسمة تاجوج بعد خلع البشير
حيث كتب (الحوش ديل لسة حايمين في الخرطوم؟ ولا أكرمتوهم علي ط**سة السنين؟) بينما طالب احد المتابعين من خلال تعليقه بالقاء القبض عليهما وسجنهما حيث قال:(لازم يترموا في غيابة السجن).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ظهور اساءات وندم حسين خوجلي و الفنانة نسمة تاجوج في فيديو مركب ومطالبة بسجنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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