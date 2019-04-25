التاريخ: 25-أبريل-2019
627 مشاهدة
تمكنت قوة من قسم شرطة الشجرة بولاية الخرطوم، بمعاونة قوات مشتركة من الاستخبارات و”الدعم السريع”، من القبض على مجموعة متفلتة بحوزتها “سواطير” مكونة من 8 متهمين بعمارة بمنطقة يثرب جنوبي الخرطوم.
وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم، أنه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بإرهابه بواسطة “سواطير” وقاموا بالإخلال بالسلامة العامة وتسبيب الإزعاج بمنطقة يثرب مربع 9، وتم تشكيل فريق مشترك من قوة قسم الشجرة والاستخبارات و”الدعم السريع” والتحرك بـ3 مركبات للمنطقة.
وذكر المكتب الصحفي،بحسب ما نقلته الشروق – أن عملية مداهمة تمت للعمارة أسفرت عن القبض على المتهمين وبحوزتهم “السواطير” وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ووجد التحرك السريع لمكان الحادث أثراً طيباً وسط سكان المنطقة وشعورهم بالارتياح والطمأنينة العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مجموعة متفلتة تحمل “سواطير” بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.