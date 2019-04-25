القبض على مجموعة متفلتة تحمل “سواطير” بالخرطوم

تمكنت قوة من قسم شرطة الشجرة بولاية الخرطوم، بمعاونة قوات مشتركة من الاستخبارات و”الدعم السريع”، من القبض على مجموعة متفلتة بحوزتها “سواطير” مكونة من 8 متهمين بعمارة بمنطقة يثرب جنوبي الخرطوم.

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وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم، أنه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بإرهابه بواسطة “سواطير” وقاموا بالإخلال بالسلامة العامة وتسبيب الإزعاج بمنطقة يثرب مربع 9، وتم تشكيل فريق مشترك من قوة قسم الشجرة والاستخبارات و”الدعم السريع” والتحرك بـ3 مركبات للمنطقة.

وذكر المكتب الصحفي،بحسب ما نقلته الشروق – أن عملية مداهمة تمت للعمارة أسفرت عن القبض على المتهمين وبحوزتهم “السواطير” وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ووجد التحرك السريع لمكان الحادث أثراً طيباً وسط سكان المنطقة وشعورهم بالارتياح والطمأنينة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)