شمال دارفور: حل اللجان الشعبية

اصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي قراراً قضى بحل جميع اللجان الشعبية بالولاية ، ووجه القرار جهات الاختصاص بالتنفيذ الفوري . وعلي صعيد ذي صلة فرغت اللجنة المكلفة من لجنة امن الولاية من حصر واستلام دور واصول حزب المؤتمر الوطني والواجهات الاخري التابعة للنظام البائد ، فرغت اليوم من مهامها واعدت تقريرها الختامي . Advertisements وقال العميد الركن معاوية مصطفي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء – ان لجنته قد فرغت من حصر واستلام دور واصول حزب المؤتمر الوطني بالولاية والاتحاد العام للمراة والاتحاد الوطني للشباب ومنظمة وداد للتاهيل وبناء القدرات والحركة الاسلامية والاتحاد الاسلامي للمنظمات الطلابية ومنظمة البر والتواصل والاكاديمية الوطنية للتدريب ، مبينا ان عمليات حصر واستلام دور واصول وحسابات تلك الواجهات واغلاقها وتامينها قد تمت بصورة سلسة ،مبينا ان عمليات الحصر والاستلام قد شملت عدد 32 عربة تتبع لحزب المؤتمر وواجهتها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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