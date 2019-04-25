الرئيس الفرنسي يدعو السترات الصفراء للتأسي بالثورة السودانية

التاريخ: 25-أبريل-2019 فى : أخبار 514 مشاهدة دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له إلى أصحاب السترات الصفراء لعدم جنوح الاحتجاجات التي تشهدها بلاده للعنف، مطالبا إياهم بالتأسي بالسودانيين، وقال ماكرون:بحسب ما نقلة وكالة السودان للأنباء – “انظروا إلى الثورة السودانية وسلميتها والتي شارك فيها الآلاف من المعتصمين ولكن لم نرى عنفا أو ممارسات غير أخلاقية ويجب أن نعي جميعا الدرس أن مؤسسات الدولة ملك للشعب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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