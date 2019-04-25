الجزيرة تنشئ نيابة فرعية لمكافحة الفساد

دعا اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة لمحاربة الفساد وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية لتقديم كل مفسد للعدالة . جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه يوم الخميس بمولانا جمال الدين محمد الطيب مدير الإدارة القانونية بالولاية ومولانا عبد الرحمن محمد الحاج رئيس النيابة الذي أعلن عن إنشاء نيابة فرعية لمكافحة الفساد بالولاية تفتح أبوابها للجميع وجدد إلتزامهم بتطبيق مبدأ العدالة علي الجميع . Advertisements وناشد سيادته الأجهزة الإعلايةم بالتبصير بدور النيابة وحث المواطنيين لتقديم شكاويهم .. فيما أعلن مدير الإدارة القانونية بحسب وكالة السودان للأنباء – تعاون ودعم إدارته للنيابة لمكافحة الفساد مؤكدا على أن المرحلة القادمة تتسم بالمهنية بعيداً عن اللون الحزبي لتحقيق العدالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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