الصناعة: تكوين لجنة لتذليل عقبات الصادر

الخليج 365 :

أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عبد الرحمن عجب أحمد إبراهيم، عن تكوين لجنة تضم وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السودانية للجمارك وديوان الضرائب وبنك السودان والغرفة القومية للمصدرين، مهمتها تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع الصادر بصورة جذرية، مؤكداً خلال اجتماع موسع ضم الغرفة القومية للمصدرين أمس استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمصدرين حتى يسهموا في عجلة الاقتصاد القومي.

و أشار بحسب آخر لحظة – إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد القيام بتحليل كل ما يتعلق بالصادر حتى نصل بالسلع السودانية إلى المنافسة في الأسواق العالمية، مشيداً بغرفة المصدرين وبتعاونها التام مع الوزارة للخروج بقرارات تدعم كل صادرات السلع السودانية.

وبحث الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصادر، وأمن على اتخاذ قرارات سريعة وداعمة للاستفادة القصوى من حصائل الصادر والنهوض بهذا القطاع ليؤدي دوره في عجلة الاقتصاد القومي باعتباره من أكبر القطاعات التي يعول عليها في استجلاب العُملات الصعبة.