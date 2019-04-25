إستقرار أسعار السمسم السوداني بالأسواق العالمية

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الخليج 365 :
كشفت نقطة التجارة السودانية في نشرتها يوم الخميس، عن استقرار في أسعار السمسم السوداني بالأسواق العالمية، حيث بلغ وارد السودان 1620 دولاراً للطن المتري للسمسم بالأسواق العالمية، فيما بلغ سمسم إثيوبيا 1600 دولار للطن المتري.
وسجل سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1400 دولار للطن المتري، وسمسم نيجيريا المخلوط 1410 دولارات للطن المتري، وبلغ أعلى سعر لسمسم الهند الأبيض 1698.25 دولار للطن المتري.
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