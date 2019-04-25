الدولار يواصل رحلة الصعود في تداولات السوق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تجدد ارتفاع سعر الدولار في تداولات الأسواق الموازية بالخرطوم اليوم الخميس حيث وصل إلى 60 جنيهاً بعد أن انخفض بداية الأسبوع الماضي إلى 48 ج.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية على ارتفاع متواصل لأسعار شراء الدولار عبر النقد مقارنة بأمس، حيث كان السعر 58 ج، فيما وصل اليوم إلى 60.

وأشار المتعاملون إلى أن أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية وصل إلى 68 جنيه مقارنة بـ 63 أمس.

وأرجع عدد منهم أسباب ارتفاع أسعار الدولار إلى تزايد الطلب عليه من قبل المسافرين إلى الخارج تزامناً مع موسم الإجازة الصيفية.

وخفض البنك المركزي سعر الدولار في المصارف التجارية إلى 45 جنيهاً بدلاً عن 47.5 ج.