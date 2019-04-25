المجلس العسكري يعزل حزب البشير من المشاركة في الفترة الانتقالية

شدد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية التي قال انها لن تزيد عن عامين.

وأكد كباشي ان المشاركة في الحكومة الانتقالية متاحة لكل القوى السياسية وفقا لتصور المرحلة المقبلة:وقال ان المجلس يعمل على تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي.

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واوضح كباشي أن المجلس لم يصل بعد الى اتفاق مع قوى اعلان الحرية والتغيير بشان تقديم مرشحيها لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية.