المجلس العسكري السوداني: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في تصريحات صحفية، أن هناك كثيرا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير.

وأكد كباشي أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.

وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة.

وقال كباشي إن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية".

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، لرويترز إن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وأمس الأربعاء، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، "إننا مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري "نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية".

وأكد أنه تم نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين.