القضاة ينضمون للحراك الشعبي ويطالبون باستقلالية القضاء

انضم العشرات من القضاة بالمعتصمين بساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش بالخرطوم؛ في اول لهم في الحراك الشعبي منذ اندلاعه في ديسمبر الماضي.
وأنطلق موكب القضاة اليوم الخميس من أمام المحكمة الدستورية بوسط الخرطوم؛ يتقدمهم عدد من القضاة بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الجزئية في درجاتها المختلفة.
وأكدوا ان مشاركتهم في الحشد المليوني الذي دعت له قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتلبية مطالبها بانتقال كامل للسلطة للمدنيين.
وردد القضاة هتافات وشعارات تنادي باستقلالية السلطة القضائية ودعوا الى تطهيرها من بقايا النظام السابق.
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