صورة عابرة لـ محمد صلاح مع سيدة يمنية تجلب له أزمة سياسية

جلبت صورة التقطها محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أزمة سياسية له بمنطقة الخليج العربي، بعدما ظهرت إلى جواره الناشطة اليمينة رضية المتوكل، ابنة عم زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن عبدالملك الحوثى.

والتقطت الصورة التي تجمع محمد صلاح، والناشطة اليمنية رضية المتوكل، خلال حفل مجلة التايم الأمريكية، المخصص لـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم.

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وانقسمت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول الصورة التي حاول البعض استخدامها ضد صلاح، فيما عبر عن تضامنهم مع اللاعب المصري، بسبب عدم معرفته بكواليس الأحداث السياسية في اليمن، وما ترتكبها ميليشيا الحوثى من جرائم.

ورضية المتوكل ناشطة يمنية مقربة من الحوثيين بطبيعة القرابة العائلة، ويتهمها البعض بالتبرير لهم دوليا، وأمام المنظمات حول العالم.