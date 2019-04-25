بالفيديو : أحد أفراد الجيش بالقيادة العامة يقود (سرية) من المعتصمين ويرددون معه جلالات الجيش بصورة طريفة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مجموعة من المعتصمين بساحة القيادة العامة يقودهم أحد أفراد الجيش في طابور بيادة عسكرية حيث كان المعتصمون يرددون مع العسكري الجلالات التي يطلقها المتدربون في القوات النظامية أثناء التدريب.

فيديو البيادة نال إعجاب رواد المواقع للطريقة المرحة التي كان يقود بها العسكري الطابور وعبارات الهتاف الذي كان ينطلق منهم وعلق ناشر الفيديو عليه حيث كتب (تضحك بس .. أطرف فيديو على الاطلاق منذ انطلاقة الثورة لا تملك إلا أن تقرقر).

عدد من المعلقين أشاروا إلى أن الفيديو يكشف عن التوحد الكبير بين الشعب و الجيش و المحبة التي تسود بينهم حيث قال أحدهم :(نحن أحباب مع الجيش وبنحب الجيش بنحب الوطن لكن كان السبب المؤتمر الوطنى….ربنا يوحد الصف عشان نحرر الأراضى السودانية كلها..وخاصة حلايب وشلاتين…تحية لأرض الطيبين توحدوا توحدوا توحدوا توحدوا توحدوا توحدوا توحدوا يرحمكم الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)