استقرار السمسم السوداني بالأسواق العالمية

كشفت نقطة التجارة السودانية في نشرتها يوم الخميس، عن استقرار في أسعار السمسم السوداني بالأسواق العالمية، حيث بلغ وارد السودان 1620 دولاراً للطن المتري للسمسم بالأسواق العالمية بحسب الشروق – ، فيما بلغ سمسم إثيوبيا 1600 دولار للطن المتري.

Advertisements

وسجل سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1400 دولار للطن المتري، وسمسم نيجيريا المخلوط 1410 دولارات للطن المتري، وبلغ أعلى سعر لسمسم الهند الأبيض 1698.25 دولار للطن المتري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)