الكباشي : المجلس العسكري سيحتفظ بالسلطة السيادية

التاريخ: 25-أبريل-2019 فى : أخبار 155 مشاهدة قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الخميس إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. Advertisements وقال المتحدث شمس الدين الكباشي بحسب رويترز – ”يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل“. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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