المجلس العسكري : الفترة الانتقالية عامان وقد تقل

التاريخ: 25-أبريل-2019
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قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي، يوم الخميس، إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.
وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني بحسب “العربية نت ” أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاء مع قوى الحرية والتغيير.
وأكد كباشي أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.
وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة.
وقال كباشي إن “المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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