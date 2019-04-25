نظم الآلاف من المواطنين السودانيين وقفات إحتجاجية اليوم أمام سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة السودانية الخرطوم . وطالب المتظاهرين من الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني . وقال أحد المتحدثين إن السلطات المصرية أعتقلته وسلمته لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير . Advertisements وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد وجه المتظاهرون رسائل لكافة الأنظمة العربية والغربية بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني . الحرطوم (كو نيوز) .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : سودانيون يتظاهرون أمام السفارة المصرية لمطالبة السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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