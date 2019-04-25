المجلس العسكري يتسلم استقالة ثلاثة من أعضائه

التاريخ: 25-أبريل-2019
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تقدم ثلاثة من عضوية المجلس العسكري الانتقالي هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، باستقالتهم إلى المجلس الذي لم يبت فيها حتى الآن.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي،بحسب شبكة الشروق – أن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن للبت فيها.
وجاءت الاستقالة في أعقاب ضغوط مارستها “قوى الحرية والتغيير” التي طالبت بإبعادهم، وقالت إنها لاترغب في التعامل مع اللجنة السياسية للمجلس التي يرأسها الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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