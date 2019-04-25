تشهد ساحة الاعتصام بالقيادة العامة تقديم عرض مسرحي بعنوان (الحصة الثانية) الذي تقدمه أكثر من عشر فنانة مسرحية وذلك خلال الأيام القادمة وهي من تأليف وإخراج المسرحي وليد الالفى صاحب مدرسة (منطقة صناعة العرض المسرحي). وقدم المخرج المسرحي وليد الالفي دعوة على صفحتة على فيس بوك لحضور العرض (قريباً) بحسب دعوته وخص بها من فاتهم العرض الذي قدمه في مارس 2018م . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أكثر من عشر نساء يقدمن (الحصة الثانية) على مسرح الاعتصام بالقيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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