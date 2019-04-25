الأمن الفدرالي الروسي يعتقل قيادي بارز بالجهاز ومساعديه

أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، العقيد كيريل تشيركالين رئيس إحدى إدارات الجهاز بتهمة الرشوة والتورط ف عمليات تزوير.
وأوضح مركز العلاقات العامة لدى جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه تم أيضا توقيف دميتري فرولوف وأندري فاسيليف وهما اثنين من مأموري تشيركالين السابقين للاشتباه بتورطهما في عمليات تزوير، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".
وأضاف المركز: "إدارة الأمن الداخلي التابعة لجهازنا، وبالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية أوقفت العقيد كيريل تشيركالين رئيس إحدى إدارات جهاز الأمن الفدرالي الروسي على ذمة التحقيق".
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