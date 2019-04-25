القوات العراقية : قتل عدد من الإرهابيين وتدمير أنفاق في كركوك

أكد المتحدث باسم قيادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقية صباح النعمان اليوم الخميس أن العملية الأمنية التي انطلقت في "وادي الشاي" جنوب محافظة كركوك نجحت في تدمير العديد من الأنفاق في تلك المنطقة، وقتل عدد من الإرهابيين.

وقال النعمان - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن وادي الشاي يعتبر امتدادا لسلسة جبال حمرين، وتقع جنوب غرب كركوك تقريبا، وقد بدأ جهاز مكافحة الإرهاب عملية في تلك المنطقة، مضيفا أن العملية جاءت بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وكذلك طيران الجيش العراقي.

وأشار إلى أن العملية نجحت حتى الآن في تدمير العديد من الأنفاق في تلك المنطقة، وقتل عدد من الإرهابيين، ولا تزال العملية مستمرة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد صرحت - في وقت سابق - أن القوات العراقية بالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل مطاردتها للإرهابيين في كافة الأراضي للقضاء عليهم.