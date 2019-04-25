الفساد من الجزائر إلى الخرطوم.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت السلطات الجزائرية رجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب في قضايا فساد ضخمة تتعلق بتضخيم الفواتير وتصربحات كاذبة بشأن حركة رؤوس الأموال من والى الخارج .. رجل الاعمال هذا له علاقة قوية بتحركات الفساد هنا في السودان مع مجموعة من النافذين السودانيين، وذلك من خلال محاولة الربراب الاستيلاء على مصانع السكر الحكومية بمبلغ (60) مليون دولار، وهي (4) مصانع مملوكة بالكامل للحكومة، بجانب أسهم الحكومة في شركتي كنانة والنيل الأبيض.

كانت الخطة ترمي الى السيطرة التامة على سلعة السكر في السودان انتاجاً وتجارة وتوزيعاً. لذلك ظهر وقتها هجوم مكشوف على قطاع السكر ومن نفس المسؤولين الذين شكلوا الحماية لربراب الجزائري. واستمر الهجوم حتى اقتنع الرئيس المعزول عمر البشير بفكرة ان تكلفة السكر في السودان هي الاعلى عالمياً، وان القطاع غير فعال ولا بد له من الخصخصة. وبالفعل تم توجيه رئيس لجنة الخصخصة بوزارة المالية عبد الرحمن نور الدين بعمل عطاء عالمي لبيع مصانع السكر الحكومية الاربعة، وتم اعلان العطاء واصدار وثائق المناقصة.. ولأن الأمر كله مخطط له، تم تحديد وقت قصير جداً لتقديم العروض، وبالطبع كان ربراب يعلم بكل الخطوات والتفاصيل.

وتقدمت شركة سكر كنانة للشراء بالتضامن مع شركة عالمية متخصصة ومستشار عالمي معروف لكنها طلبت تمديد فترة التقديم.. وقوبل الطلب بالرفض.. وعند قفل باب العطاء واستلام العروض كانت جهة واحدة هي التي تقدمت بالشراء.. هذه الجهة هي الشركة المملوكة لرجل الاعمال الجزائري اسعد ربراب.

وكان العرض هزيلاً وهو (60) مليون دولار لكل أصول المصانع التي قدرت بمبلغ (650) مليون دولار.

واشتدت المقاومة خاصة من ادارات المصانع وكان يمثلها في ذلك الحين بكري محجوب عن مصانع الحكومة الاربعة، محمد المرضي من كنانة وحسن ساتي من النيل الابيض.

وارتفعت حدة الرفض ودخل العاملون في الخط، وعندها تدخل النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه، ووجه وزارتي المالية والصناعة بتأجير مصانع السكر لمجموعة ربراب.

واستمرت حالة الشد والجذب الى ان تولى الراحل عبد الوهاب محمد عثمان وزارة الصناعة، فقام بالغاء اجراءات الخصخصة وايقاف مجموعة ربراب من الاستيلاء على قطاع السكر.. المرحوم عبد الوهاب هو الوحيد الذي وقف بصلابة ضد هذه العملية، بعد أن تكشفت له تجاوزات الصفقة والنافذون الذين كانوا هم من خلفها.

ومن ضمن خطة استيلاء مجموعة ربراب على قطاع السكر، انشاء مصفاة سكر ببورتسودان.. وبالفعل قطع البرنامج شوطاً بعيداً، وتم تخصيص الارض التي خصصت في وقت سابق لشركة سكر كنانة لنفس الغرض داخل الميناء الاخضر.

والآن تقوم السلطات السودانية بمحاربة المفسدين خلال العهد البائد، فهل ستطول الحرب مجموعة النافذين الذين استولوا على المليارات بسبب استيراد كميات ضخمة من السكر بإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية؟