لبنان: إحالة 22 إرهابيًا إلى المحكمة العسكرية

أحالت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية، 22 إرهابيًا، إلى المحكمة العسكرية في قضيتين مختلفتين، وذلك لقيامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية وارتكاب جرائم قتل والشروع في القتل تنفيذًا لأغراض إرهابية.

وتضمن قرار الاتهام- في القضية الأولى- الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 21 متهمًا يحملون الجنسية السورية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم (الجيش السورى الحر) وقيامهم بالانخراط ضمن صفوف التنظيم وفي العمليات القتالية ضد القوات المسلحة السورية.

Advertisements

وتبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، تنفيذًا للأغراض الإرهابية للتنظيم.

وجاء بقرار الاتهام في القضية الثانية والذي أصدره أيضًا القاضى صوان، قيام أحد المتهمين ممن يحملون الجنسية الفلسطينية، بالانتماء إلى مجموعة إرهابية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا (جنوبي لبنان) واشتراكه في تنفيذ عمليات إرهابية وحيازته أسلحة نارية وذخائر.