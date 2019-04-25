أخبار لا تفوتك| تحذير من "المهدي".. وتعهد جديد للمجلس العسكري (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



الصادق المهدي يحذر من انقلاب مضاد على المجلس العسكري

حذر الصادق المهدي، زعيم المعارضة السوداني، من "انقلاب مضاد" في بلاده.

وأكد المهدي، أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة، فقد يحدث انقلابا مضادا".

وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

ونفى الصادق المهدي، توليه رئاسة الفترة الانتقالية، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.

المجلس العسكرى فى السودان يتعهد مجددًا بعدم زيادة الفترة الانتقالية

ثمن الفريق زكى شمس الدين كباشى ، المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان، جهود قوى الحرية والتغيير ودورها في الحراك الذى شهدته البلاد، مشددا على عدم السعى وراء الحكم، ولكن يجرى العمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان فى مقابلة على "العربية"، إن الفترة الانتقالية لن تزيد عن عامان وقد تقل عن ذلك، مشددا: ملتزمون بعدم زيادة الفترة الانتقالية.

الكشف عن تدبير "البشير" لاغتيال حسني مبارك

قال رئيس مكتبة الإسكندرية في مصر، إن الرئيس المعزول عمر البشير كان أكثر الحكام عداء لمصر.

وأكد مصطفى الفقي، أن البشير "لم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، وكان أكثر حكام السودان عداءً لمصر، وتفنن في إعدام أي وجود مصري في السودان".

وتابع الفقي الذي عمل مستشارا سياسيا لرئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك، أن نظام البشير هو "من من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا".

وأكد الفقي في لقاء تلفزيوني له أن "الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي ومتدين، ولديه حساسية من التدخلات الخارجية داخل بلاده، فضلًا عن أنه واعي سياسيًا بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن السودان ليست بلدا فقرًا ولكن هناك سوء إدارة لموارده".

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وأشار الفقي إلى أن "أمريكا من القوى الفاعلة في السودان، كما أن دول الخليج وروسيا لها تأثير في الخرطوم".

وأوضح أن تركيا فقدت حليفا في المنطقة بعد الإطاحة بعمر البشير.

ورأى الفقي أن الاقتلاع الكامل لنظام البشير يحتاج بعض الوقت، ومهلة الـ3 أشهر غير كافية لترتيب أوضاع السودان، وأكد "نحن مع وجود حكومة مدنية في السودان ولكنها تحتاج إلى قائد، وأحد التصورات السليمة وجود تمثيل للقوات المسلحة في المجلس الانتقالي".

وأكد أن كل ما يحدث في السودان ينعكس على مصر، ولابد من الاهتمام بذلك، خاصة أن هذه الأحداث جاءت بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقية.

المجلس العسكري السوداني يكشف طلب البشير إبادة ثلث الشعب

طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبادة ثلث الشعب السوداني، ردا على الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر ضده.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن طلب البشير بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني.

وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد قال حميدتي: "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".

وتابع حميدتي، أن البشير أكد لهم أن "غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب"/ وأضاف حميدتي: "في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير".

قوى الحراك تؤجل اعلان السلطة الانتقالية.. وحشود مليونية في ساحة الاعتصام

أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل اعلان اسماء مرشحيها للسلطة الانتقالية كان مقررا له مساء اليوم الخميس؛ وذلك بعد توصلها لاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر في الخلافات بينهما.

وقالت في بيان ان الخطوة سعيا منها للوصول الى اتفاق شامل وكامل يمهد لإعلان كل مستويات السلطة الانتقالية.

وتخاطب قيادات قوى الحراك الحشود المليونية التي بدأت في التوافد من ولايات السودان الى ساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش السوداني بوسط العاصمة الخرطوم.

ويسير القضاة في اول مشاركة لهم في الثورة موكبا حاشد يتوقع ان يشارك فيه الآلاف من كل الدرجات ينطلق من امام المحكمة الدستورية للالتحاق بالمعتصمين؛ كم ينضم الى الاعتصام الآلاف من العاملين بالنفط في القطاعين العام والخاص.

ورصد (اخبار الخليج 365) تحرك موكبا كبيرا بسيارات نقل من مدينة كوستي متوجها الى ساحة الاعتصام ؛ وفِي موازاة انطلق طوَف مكون من عشرات السيارات من مدينة شندي في طريقه الى الخرطوم.