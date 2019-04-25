سريلانكا تطلب مساعدة الشعب للقبض على المشتبه بهم في التفجيرات

قالت الشرطة في سريلانكا، اليوم الخميس، إنها تسعى إلى الحصول على مساعدة الشعب في التوصل إلى ستة من المشتبه بهم في تنفيذ التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فاخرة بالبلاد يوم الأحد الماضي، والتي أودت بحياة 359 شخصًا، وخلفت حوالي 500 مصاب.
ونشرت الشرطة صور المشتبه بهم ودعت الجماهير إلى تقديم معلومات يمكن أن تؤدي إلى القبض عليهم.
وتم حتى الآن إلقاء القبض على 76 مشتبها بهم في الهجمات، في الوقت الذي تواصلت فيه العمليات الأمنية في أنحاء الجزيرة، والتي شملت تفتيش منازل ومؤسسات تجارية ومواقع تردد أن المشتبه بهم استخدموها.
واستهدفت الهجمات ثلاث كنائس وثلاثة فنادق وموقعين آخرين يوم عيد الفصح.
واستقال وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو من منصبه بتوجيه من رئيس البلاد مايتريبالا سيريسينا، متحملا مسئولية عدم التحرك عقب تلقي تقارير استخباراتية بشأن وقوع هجمات محتملة.
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