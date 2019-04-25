والي جنوب كردفان يطالب الشرطة بأن لاتكون عبئا على السلام

طالب والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد أسماعيل الشرطة بأن لاتكون عبئا على السلام ودعا إياها للمحافظة علي ماتحقق من سلام بكافة ربوع الولاية.

ووصف اسماعيل خلال مخاطبته يوم الخميس احتفال شرطة الولاية بتخريج (٣١٢) فردا من الدفعة(٣٦) الدفعة المتخرجة بالكوكبة الجديدة وإضافة حقيقية لشرطة الولاية وهي العين الساهرة واليد الامينة بالمحليات وللوطن والمواطن.

وأوضح اسماعيل ان التخريج جاء في مرحلة تتطلب مزيدا من الجهد لمرحلة جديدة ، والمواطن يحتاج لحفظ الأمن والسلام ، وحفظ المكتسبات ، واردف لا تكونوا عبء عليه بل كونوا عونا له.

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ووعد اسماعيل بإنشاء مراكز للتدريب بالمحليات ،واثني علي إبداعات الدفعة المتخرجة وما قدموه من عروض ،ويدل ذلك على التدريب الجيد ، واوصي بتقوى الله أولا وأخيرا في حياتهم ، وقدم شكره لرئاسة الشرطة والاسر.

من جهته قال مدير شرطة الولاية اللواء عنان حامد محمد عمر التدريب مهم وضخ دماء جديدة لدعم المنظومة الأمنية ، ولتجويد العمل ، واضاف الهدف الإعداد للجندي بدنيا ، علميا ، وعسكريا.

وحيا عمر الإدارة الأهلية فمعهم تم إجتياز كل الظروف وتحقيق الإستقرار ،ولفت الي ان المرحلة مرحلة السلام ، واشاد بالتعاون بين الأجهزة الامنية والمواطن.وقدم مدير الشرطة وصايا للدفعة المتخرجة بتقوى الله ، وتطبيق القانون ، واردف :(كونوا قناديل عطاء ).