نائبة أمريكية بالكونجرس تطالب بعزل ترامب

اعتبرت عضو الكونجرس الديمقراطية ماكسين ووترز، أنه يجب عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقالت إن معظم محدثيها الأمريكيين يناشدونها تنحية ترامب وإقصائه.

وكتبت "ووترز" عبر "تويتر": "90% من محدثي عبر الهاتف والبريد الإلكتروني يدعمون إقالة ترامب، وأنا لدي نفس الرأي. هناك اختلافات بين الديمقراطيين.. يجب أن تبدأ اللجنة القانونية في صياغة قرار الإقالة، لكن الجمهوري نادلر يرأس اللجنة القانونية".

وأضافت أن: "المدعي الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في "التدخل الروسي" وتخابر ترامب مع موسكو، رمى كرة المساءلة والعزل في ملعب الكونجرس".

وتابعت: "مولر ترك مسألة عزل ترامب للكونجرس. يمنح الدستور الكونجرس صلاحية مساءلة الرئيس غير المناسب. جرائم خطيرة وسوء استخدام للسلطة... وماذا نحتاج أكثر من ذلك؟".

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كما ادعت ووترز أن روسيا تستعد حاليا للتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 لدعم ترامب الذي بدوره "لا ينتقد موسكو ولن يوقفها".

وأعربت عن رأي مفاده أن الشعب الأمريكي سيدفع الكونجرس عاجلا أم آجلا في نهاية إلى مساءلة ترامب.

وتم في الولايات المتحدة يوم 18 أبريل الجاري نشر تقرير مولر حول مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية 2016، و"مؤامرة" فريق ترامب مع موسكو، حيث أعلن مولر رسميا أنه لم يمسك ولو بأي دليل يدين ترامب وموسكو بالتخابر.