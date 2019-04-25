تجميد حسابات الوطني والمجلس التشريعي بنهر النيل

اصدر والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عباس احمد الله واستنادا علي قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م مقروءة مع البيان الاول للمجلس العسكري الانتقالي القرارات : 26_27_28_29_30 للعام الحالي والتي قضت باستلام مقار واصول المؤتمر الوطني بالولاية والمحليات وتكليف لجنة امن الولاية بالاستلام، وتكليف القوات المسلحة باستلام اصول ومعدات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة زادنا بالولاية، كما كلف ادارة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة باستلام اصول ومقار منسقية الخدمة الوطنية بالولاية الي جانب تكليف قيادة الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة باستلام منسقية الدفاع الشعبي وتكليف ادارة الشرطة بالولاية باستلام منسقية الشرطة الشعبية بالولاية. واشارت القرارات الي تجميد حسابات المجلس التشريعي بالولاية ومجالس المحليات والمؤتمر الوطني بالولاية والمحليات فضلا عن تجميد حسابات اللجان الشعبية بالمحليات وتجميد حساب منظمة الشهيد بالولاية والمحليات. ووجهت القرارات بتسمية شارع الميناء البري حي المطار باسم الشهيد طارق احمد علي وتسمية شارع مطار عطبرة باسم الشهيد مختار عبدالله حسين.

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