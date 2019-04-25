قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الإسرائيلية إن هناك بؤرة تفش لسلالة (إتش5إن8) شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومي بمنطقة هتسافون في شمال إسرائيل.
وأفاد التقرير بأن 350 من الديوك الرومي أصيبت بالعدوى من بين 13500 ديكا بالمزرعة الواقعة في معاليه جلبوع.
وأضاف أن 200 ديك نفقت بسبب الفيروس بينما أُعدم باقي الديوك.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تبلغ عن بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بمزرعة ديوك رومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.