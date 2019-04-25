إسرائيل تبلغ عن بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بمزرعة ديوك رومى

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الإسرائيلية إن هناك بؤرة تفش لسلالة (إتش5إن8) شديدة العدوى‭‭‭ ‬‬‬من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومي بمنطقة هتسافون في شمال إسرائيل.

وأفاد التقرير بأن 350 من الديوك الرومي أصيبت بالعدوى من بين 13500 ديكا بالمزرعة الواقعة في معاليه جلبوع.

وأضاف أن 200 ديك نفقت بسبب الفيروس بينما أُعدم باقي الديوك.