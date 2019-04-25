وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين اليوم /الخميس/ لحضور القمة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المنعقدة حاليا بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسى يصل إلى بكين للمشاركة فى قمة "الحزام والطريق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.