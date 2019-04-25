والي كسلا : ماضون في بسط الامن وتامين معاش الناس

كشف والي ولاية كسلا اللواء ركن محمود بابكر همد عن حجم العمل المنفذ بالولاية خلال الفترة الماضية واشار لمطلوبات العمل للمرحلة المقبلة وأوضح انها تأتي في اطار انفاذ موجهات المجلس العسكري الانتقالي وانحيازه للشعب والتي من اهمها السعي في بسط الامن وتامين معاش الناس و القيام ببعض الاجراءات التي تسير دولاب العمل بالولاية.

واعتبر همد كسلا تعتبر من الولايات الهامة واوضح ان الخطوات التي تمت عملت علي ترتيب الكثير من الامور التي تخص المواطن خاصة تخفيف اعباء المعيشة للمواطن الذي كان صبره الدافع الكبير لبذل الجهود لتخفيف المعيشة ونوه إلي ان الاجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي تاتي تباعا واصدار القرارات وفق الجوانب القانونية.

واشار همد الاجراءات التي تم اتخاذها والتي شملت تجميد الحسابات التي اصدرها المجلس لواجهات المؤتمر الوطني والوزارات والمحليات توطئة لمراجعتها والتي تمت بطريقة سلسة بالتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان بالاضافة الي متابعة توريدات الوحدات والهيئات المحفوظة نقدا او الموجودة في البنوك بجانب استلام الاصول الثابت والمتحركة التي تم حصرها وحفظها وشار الي الزيارات المتكررة التي تمت لمحطات الوقود ومصادر المياه والوقوف علي اشكالياتها ومتابعة حفر الابار الاضافية لرفد الشبكات بمياه اضافية خلال فصل الصيف فضلا عن معالجة قطوعات الكهرباء المستمرة بالتنسيق مع المركز لضمان وجوود التيار لضمان ضخ المياه في المحطات خاصة مياه المحليات الشمالية والتي قطع العمل فيها شوطا طويلا.

وكشف همد عن الجهود الكبيرة لانسياب تدفقات المواد البترولية للمحطات ومعالجتها خلال ثلاثة ايام ودعا المواطنين للتعاون وعدم اتخاذ الوقود سلعة للمتاجرة خارج محطات الوقود وأوضح ان توفير الدقيق بالولاية شهد انفراجا وانسيابا كبيرا من المركز علاوة علي ترتيبات افتتاح مستشفي جديد بمحلية حلفا الجديدة خلال الايام القادمة.

واوضح همد ان هنالك قرارات تم اتخاذها متعلقة بحصر اصول الشركة الصينية للتعدين عبر لجنة مختصة وارسال مندوب للوقوف علي معدات الشركة واعادة ممتلكاتها من أي مكان بالاضافة الي الغاء المجلس الاعلي للشباب والرياضة والامومة والطفولة والسكان لعدم وجود تكييف قانوني لوجودها ونوه الي ان مايقوم به المجلس من تواصل وتفاوض مع المعتصمين ادي الي حقن دماء الشباب الامر الذي يعتبر مفخرة في ادارة الحوار وشدد همد علي ضرورة التعاون لتحقيق الامن وجعل الولاية مستقرة والاتفاق علي ان امن الولاية ومعاشها هم للجميع ليس للوالي حتي تتفرغ القوات المسلحة للعمل في خدمة المواطن خاصة وانها تقوم بادوار في عدد من الاتجاهات.